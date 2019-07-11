超市蔬果包膠嚴重　環團促淘汰及實施無塑商品區

超市蔬果包裝「濫膠」情況嚴重，有環團調查發現8間連鎖超市過去6年過度包裝蔬果情況持續嚴重，要求超市立即停止濫用包裝的銷售模式，並盡快實施「無塑商品區」，以便日後實施垃圾徵費時可讓市民選購。



綠領行動繼2013年後，於今年4月至6月再派員巡查8間超市品牌，記錄新鮮蔬菜水果的包裝情況，主要針對10種常見蔬果，包括杧果、木瓜、番茄、香蕉、蘋果、青瓜、龍眼、薯仔、生菜及檸檬。發現8間超市濫用膠袋程度相若，顯示包膠問題持續惡劣，6年間未有改善。



調查所得，超市蔬果貨架約90%以保鮮紙、生果網、發泡膠托盤等塑膠包裝出售。然而包膠會令蔬果表面水分無法蒸發，容易發霉，而將多個產品包在一起綑綁式銷售，市民亦無法挑選。環團指出，即棄包裝種類繁多，難以回收，最終增加堆填區負擔，分解時更會釋出溫室氣體甲烷，加劇氣候變化。



綠領行動高級公共關係主任王珮芝指出，超市蔬果包裝過度情況十分荒謬，要求超市審核多餘包裝的蔬果種類和數量；及考慮使用生物可降解包裝，例如泰國用香蕉葉包蔬果，達致環保概念。