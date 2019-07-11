涉姦前女同事　水吧男稱曾因錢及女兒問題起爭執

餐廳水吧男職員被控非法禁錮及兩度強姦前女同事的案件，今(11日)在高院續審。被告陳國禎下午繼續自辯，他憶述去年2月2日(即案發前兩天)，X跟他在賓館性交後，他們因為金錢及女兒的問題爭執，X趁他不為意將他的LV銀包拿走，他以為自己遺失了銀包，曾到警署報失。事後他致電X查問對方有否拿走銀包，X直認不諱，X承諾在案發當天向他歸還銀包。



案發當天，X到他的單位，按承諾歸還銀包，但X從銀包拿走了1000港元。當日下午2時至4時半，他們在單位內發生第一次性交，及後他短暫離開單位半小時，往佐敦見朋友。同日下午5時，他再回到單位，這次他向X提出想見女兒，但X稱不會再讓他見女兒，女兒只會由她及丈夫教養。



被告稱他聽罷相當憤怒，掉爛了X的手機。X因此又向他發脾氣，X用衣架及膠櫈打他，他感到好痛遂還手，他大力掌摑X，令X眼腫兼整個人坐在床上，X及後又對他拳打腳踢還擊。事後他向X道歉及為她搽藥油，一輪打鬥後他們發生第二次性交。被告稱為免X回家後難以丈夫解釋，他打算替X「碌雞蛋」療傷，但當他落樓買雞蛋後回家，便發現X已離開單位。之後X便告訴他將會報警，告他傷人及強姦，使他無法照顧女兒。



被告說「當時我諗住佢告我乜嘢，我都會攬晒上身」，但女兒的事始終「唔見得光」，同時為保護X的聲譽，他沒有在警方面前提及女兒的事。然而，他被捕後在荔枝角收柙所收押期間，X一次都沒有帶女兒見他，他收到控方文件，看到X的口供，發現對方所講的都不是事實，因此他選擇出庭說出真相。



被告向陪審團稱，他已承認有關襲擊X及刑毀X的手機的控罪，但重申他並無非法禁錮及強姦X，他仍然很愛X及女兒。

