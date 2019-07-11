無業男涉勒索人妻表證成　自辯稱被當做鴨滿足欲望

一名無業男透過交友程式結識有夫之婦後，與女方兩度性交，後來女方欲斷絕來往，男子涉聲稱擁有其裸照，疑揚言會將事件告知她丈夫及其子女的學校，藉此勒索1萬港元。男子今(11日)在九龍城法院受審後，被裁定勒索罪表證成立，他自辯稱女方滿足欲望後提出絕交，他自覺被當成男妓，加上他有抑鬱症，衝動下才出言嚇對方，但否認勒索。



控罪指被告劉啟邦(37歲)於去年12月28日至同月31日期間，勒索女事主X的1萬港元。控方案情指，被告與X於去年12月中透過手機通訊軟件相識，兩人在平安夜約會後，被告邀請X到訪他家，期間兩人在被告睡房性交。X翌晨離開，同日再上被告家中並性交。X於12月26日聯絡被告不果，兩日後被告始回覆，X一怒下要斷絕來往，被告即恐嚇會將X的出浴裸照放上網，又會告訴X子女學校的校長，要求X借出1萬港元，X拒絕。



控方其後播放被告的錄影會面，被告稱認識X後，X表示曾發現丈夫「偷食」，故他覺得X想向丈夫報復，X更在第二次性交時，主動叫他不用戴避孕套。被告指，兩人第二次性交後，他因沒有將手機連接上網，故兩日後始發現X留言給他，表示已滿足了自己的欲望，自覺對不起丈夫，要與被告斷絕聯絡。被告稱只想與X繼續做朋友，但X堅拒。



被告隨後問X借錢，X拒絕之餘，反向他借錢。由於他有抑鬱症，衝口而出謂「真係咁絕嘅話，我會將你同我嘅嘢話畀你老公知！」並聲言曾在X洗澡時曾拍下X的衣服作為證據。被告在錄影會面強調，他從沒有拍過X的裸照或衣服，又解釋指他認為X的丈夫得悉事件後，X的子女勢受影響，故他才打算將事件告知校方，好讓學校配合處理。



被告被裁定表證成立後自辯，補充指X要求斷絕聯絡後，他直斥X：「你即係玩我啫！當我鴨啊？」他因不甘心受騙，才出言恐嚇X，但堅稱該些說話與借錢無關，只想令X「知驚」。被告又指，X要求絕交後，他仍然視X為朋友，所以才問X借錢。