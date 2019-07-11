宋皇臺道官地擬建組合屋　料供100單位約300人受惠

九龍樂善堂擬運用位於宋皇臺道及土瓜灣道交界的政府閒置土地，興建組裝合成房屋，並於下星期諮詢九龍城區議會，聽取區內各持份者意見。若獲得社區和政府支持，工程預計2020年完成，期望2021年上半年入伙。



樂善堂表示，在運輸及房屋局專責小組協助下，已就宋皇臺道項目向地政總署申請短期租約，土地面積約2858平方米，預計提供100個2至4人家庭單位。項目樓高2層，包括44個2至3人單位和56個3至4人單位，面積約194至269平方呎，預計受惠人數約300人。



宋皇臺道項目的服務對象為輪候公屋3年或以上，並居於惡劣環境，急需住屋和社區支援的家庭，領取綜援或收入低於家庭住戶每月中位數55%的家庭優先考慮，單位租期不少於2年。租金釐定將參考過往樂善堂社會房屋計劃的租金標準，以低於市價租金出租，而綜援家庭的租金將不多於每月租金津貼上限。



樂善堂總幹事劉愛詩表示，已把社會房屋項目納入機構恒常服務，會陸續推出不同形式的項目，例如正營運的翻新閒置住宅單位、已公布的改建校舍項目、以組裝合成建築技術興建的社會房屋。她續稱，樂善堂將繼續以多元並行的方式，探討不同項目的可行性，善用社會資源，多管齊下，增加短期房屋供應。