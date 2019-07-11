4歲女染乙流併發腦病變　葵涌幼園爆甲流20童中招

衞生署衞生防護中心今日(11日)表示正調查一宗兒童感染乙型流感嚴重個案，以及葵涌浸信會幼稚園爆發的甲型流感個案。



一名過往健康良好的4歲本地女童，自7月8日起發燒、嘔吐及出現呼吸困難。她於7月10日被帶往伊利沙伯醫院急症室求醫，並入院接受治療，同日被轉送該院兒童深切治療部接受進一步治療。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為乙型流感併發腦病變。病人現時情況嚴重。計及上述個案，今年至今共有34宗兒童嚴重流感個案。



初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。病人的家居接觸者至今沒有出現病徵。



另外，葵涌浸信會幼稚園爆發的甲型流感個案，涉及11男9女，年齡介乎4至6歲，受影響班別為K1至K3。他們自6月29日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。當中18人已求醫，無需入院。所有病人現時情況穩定。一名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。



衞生防護中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。