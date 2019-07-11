為民鎚害：寮屋亂象叢生　黃偉綸監督取締不力捱批

寮屋亂象叢生，大埔寮屋區就有多間寮屋非法僭建，清拆令發出3年仍未改善，部分更改裝成劏房違法出租，成為區內消防隱患，早前就有租戶遇火警被迫遷。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判的是發展局局長黃偉綸，未有監察好地政總署，令僭建寮屋有增無減，如大埔白橋仔、上水靈山村等形同「冇王管」，而負責巡查嘅地政總署卻「隻眼開、隻眼閉」，製造消防及衞生計時炸彈，靠害市民，黃應督促地政總署，依法取締僭建寮屋問題。



大埔白橋仔早前懷疑有寮屋電線短路火燭，揭發出地政總署做事「亂咁嚟」，雖然政府多次發信要求佔用人清拆僭建物，但包租公卻叫租戶不用理，租戶更質疑，信中佔用人的名字並非包租公名字。此外，有個案是清拆令發出3年亦沒有人理睬，而地政總署又不採取行動，附近一帶更大興土木，又搭寮屋、又挖地下室，工程開始超過半年，期間亦有部門巡查，但卻視而不見。而類似寮屋租盤亦有價有市，當中或涉金錢利益，節目質疑執法部門是否應該介入調查。



寮屋不僅帶來衞生及消防隱患，亦變相助長有人「打尖」輪候公屋，因寮屋住戶如在政府公布清拆行動日期前，在受影響的登記寮屋住滿兩年，經核實符合申請公屋資格後，就會被視作已登記兩年的公屋申請處理，故不少寮屋村落亦愈來愈多人居住。節目批評，地政總署不是只用無人機隨隨便便在上空偵察有否僭建，就是發出清拆令3年都不處理，又或者「行過路過、一一放過」，直斥地政總署不如改名作「避政總署」。



節目亦指出，黃偉綸曾被揭在開會時玩手機，於辦公時間尋找大阪遊旅行資訊，批評黃作為局長，都沒有「打好呢份工」，下屬作反也不出奇，認為黃應督促地政總署依法取締僭建寮屋問題，否則不如留在大阪，不必回港了。



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