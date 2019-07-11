逃犯條例：示威屢關金鐘站　區議員轟警方阻礙市民

港府修訂《逃犯條例》觸發連串示威衝突，港鐵曾因應警方要求封閉金鐘站。民主黨南區區議員柴文瀚提出譴責警方於上月多次關閉金鐘站，並於今午(11日)的南區區議會交通及運輸事務委員會討論，認為上月在金鐘站未有出現恐怖襲擊、槍戰或炸彈等問題，但警方封站，甚至未能在金鐘站內轉車，會令市民有感受阻，要求警方交代檢討工作。



柴擔心，如日後警方再次在非緊急的情況下封金鐘站，令南區市民在黃竹坑站、利東站和海怡站上車後才得悉須在海洋公園站轉車，只會令市民更埋怨。另外，他又指，金鐘站在6月12日晚上8時30分封站，但運輸署的緊急事故交通協調中心在封站後1分鐘才發出訊息，而且比電子傳媒更遲，稱「冇乜可能人哋快過你(運輸署)」，更形容如有市民在法庭上稱因收不到運輸署的訊息而被捕，會是「幾大笑話」。



身兼立法會議員的南區區議員區諾軒則表示，如警方在繁忙時間封站，會令不少並非參與示威行動的市民未能上班，且會令示威人士選擇在其他地鐵站出入，從而影響使用其他地鐵站的市民，認為警方應要就此作出評估。另外，他亦就本月7日晚，曾以不當言詞與警員交涉一事向警方致歉。



南區區議會交通及運輸事務委員會增選委員黃銳熺亦批評，警方當日在金鐘站內施放催淚彈，是影響其他並非參與示威的市民，對此予以譴責。



警務處香港仔分區警署助理指揮官李嘉欣回應指，警方是根據《警隊條例》第232章，以合法措施維持公共安全，當日封港鐵站是防止有人損害生命和財產。她表示，警方當日是根據現場評估和指揮中心，按當時情況與港鐵商討並作出決定，但由於法律上未有指明封站的時間，因此只能在盡快的情況下解封。至於6月13日為何仍封站，她解釋決定並非突然，港鐵當日亦已安排免費接駁巴士，強調警方嘗試在市民日常生活和公眾安全之間，盡量取得平衡。



運輸署高級運輸主任李煦丰表示，緊急事故交通協調中心會與各公共交通機構保持聯繫，又指當日亦有南區小巴增加前往銅鑼灣的服務，未來會一如以往發揮聯絡工作，盡量將影響市民的情況減至最低。港鐵車務經黃港傑則表示，當日是在收到警方要求後才關閉金鐘站，因多個出入口會關閉而不適合轉車，亦增加不少人手去協助乘客。