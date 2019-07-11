政Whats噏：讚「二五仔」好打得　田二少收𡃁？

話明係「二五仔」，隨時跣你鑊甘，之但係立法會議員田北辰(二少)竟然對對呢啲「叛徒」讚不絕口，仲話愈多愈好喎。唔係呀？



大家唔好諗多咗，其實田二少口中嘅「二五仔」係食環署新試驗嘅In2CareTrap捕蚊器，佢話5月時去過屯門掃管笏村睇呢部捕蚊器，聽番社區幹事講裝咗40部「二五仔」後，街坊話有改善，而佢去派單張時都無乜蚊咬。由於食環署話呢部捕蚊器要試驗兩至三個月，而佢話要快啲話畀食環署聽，呢部機有成效，迫佢哋盡快喺荃灣區甚至全港引入，仲話食環署反應正面。



講喺唔夠嘅，佢同時已經要求荃灣區議會去信政府，話當一個部門試過部滅蚊機有成效，其他部門都應該採用，喺各自管轄嘅範圍安裝已經測試過嘅捕蚊機，加快效率，而唔係話「呢個地點唔關我事㗎」或者「蚊蟲唔係我哋部門負責」之類。即係叫啲部門唔好推波喇！



事關In2CareTrap運作原理，係成蚊飛埋捕蚊機時會沾上生長調節劑，當成蚊飛到另一水體產卵，可能係一啲好偏僻嘅地方，例如樹洞、竹洞，佢同時會將身上嘅生長調節劑帶到去嗰啲地方，令幼蟲無法孵化，同時成蚊亦會因為沾染真菌而喺幾日後死亡，所以就叫「二五仔」囉！

