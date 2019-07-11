即時開講：青年政策方針出錯　政府錯失易改革遲

修訂《逃犯條例》觸發社會撕裂，引發連串暴力衝擊。政府管治失效，社會陷入失序狀態。東方報業集團旗下《on.cc東網》電視時事評論節目《即時開講》，今集開咪狠批政府一直以來錯失與年輕人溝通的機會，漠視年輕人可能為管治帶來的潛在影響，雖然特首林鄭月娥承諾日後會做好諮詢工作，加強與各界溝通。然而，政府如今才醒覺要改革青年政策，實在太遲。



反對派過去一個月，以反修例作藉口，掀起一波又一波的政治風浪，將年輕人推上最前線。年輕人以衝擊、圍堵方式，表達對政府無能管治的不滿，更加號召要每個星期到不同地方遊行。節目指出，年輕人將矛頭直指政府，全因政府過往口說重視青年，實際上只講不做，成立青年發展委員會，主席竟然是年近70的政務司司長張建宗，副主席則是富二代劉鳴煒，對普羅年輕人來說，感覺就像被政府又耍了一回。



節目指出，政府從不吝嗇在年輕人身上大耍公關伎倆，林鄭上任特首後，改革中央政策組，變成政策創新及統籌辦事處，只是政治酬庸的把戲，以便安插「自己友」坐享高薪厚祿，實際作用欠奉。政府敲鑼打鼓說要吸納年輕人，卻一再將年輕人視作「政治花瓶」，說一套、做一套，最終激發年輕人不滿，群起上街反政府。



青年政策方針出錯，漠視年輕人可能為管治帶來的潛在影響。節目指出，政府對待年輕人，應該要「一手軟，一手硬」，剛柔並濟，軟硬兼施。只要政府加強發展多元產業，讓年輕人看到出路，看到社會向上流動的機會，就算反對派存心挑撥，年輕一代也不會輕易被煽動，群起而上，衝擊政府。政府除了軟的一手，亦應對違法行為追究到底，從速將包括壹傳媒黎智英在內的39名非法佔中搞手送上法庭，否則，年輕人看到違法毋須付上代價，暴力衝擊只會無日無之。



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