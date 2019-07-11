個人遊疑變一周無限行？　港府： 屬內地職權

內地居民透過「個人遊」簽注來港疑變成「一周無限行」。有政黨發現深圳邊境口岸設有「自助簽注機」，剛由香港返回內地的居民只需繳付15元人民幣，即可再獲發簽注來港，整個過程僅需3分鐘，毋須受「一周一行」等限制，變相令水貨客可於短時間內多次入境，批評港府「後唔知後唔覺」，令香港變成無掩雞籠。



內地自2003年推出個人遊，內地居民可以自由行的方式來港旅遊，至2015年，深圳戶籍居民更可「一周一行」。不過，民主黨立法會議員林卓廷今年初接獲投訴，指深圳以至所有內地居民一周可多次來港，不受任何限制，有人甚至一日來港2、3次。



該黨社區主任林子琼上月初曾到深圳視察，有多於一名內地居民向她表示，只要使用邊境口岸的「自助簽注機」，可即時申請另一次簽注，隨時可再來港。此外，有辦理續簽的內地居民指，「一周一行」簽注規定深圳戶籍居民只可一周來港一次，但使用「自助簽注機」更方便，可以立即再次來港。



林子琼曾觀察內地居民使用「自助簽注機」的流程，發現過程不用3分鐘就可完成，最低收費為15元人民幣。據知，內地自今年4月起實施全國通辦，多個城市的居民可於深圳口岸使用「自助簽注機」申請簽注。因此，現時包括深圳在內的49個城市的居民，其實可「一周無限行」來港。林質疑港府是裝聾扮啞，實際是不敢向內地提出反對意見，認為應作出相應補救措施，限制內地居民以「個人遊」或「團隊旅遊」等簽注來港，一年最多只可以來港8次。



政府發言人回覆指，內地居民赴港簽注的受理、審批及簽發，均屬內地當局的職權範圍。個人遊簽注可分為3個月或一年有效的「一簽一行」簽注、3個月或一年有效的「一簽二行」簽注，以及一年有效的「一周一行」簽注。據了解，內地居民如符合個人遊簽注相關要求和規定，可向內地當局提出有關申請，每次申請相隔的時間則沒有限制，惟在同一時間內只能持有一個赴港簽注，港府會繼續留意內地居民赴港旅遊情況，並與內地當局保持溝通。



去年，持個人遊簽注入境的訪港人次約為3130萬人，當中持「一簽一行」或「一簽二行」簽注來港的有約2155萬人，相對前年分別2538萬人及1662萬人，分別增加約23%及30%。而去年持「一周一行」簽注來港的人有975萬人，較前年的876萬人增加約11%。