唔敢加價太多憂趕客　豬肉檔蝕住做

豬肉拍賣價格持續高企，零售價高昂，九龍城街市有豬肉檔販嘆說，「一斤豬肉賣超過一百元，仲貴過隔籬檔啲牛肉！點賣呀？」可是豬肉檔為了維繫熟客關係，加價幅度不敢太大，取貨數量亦大減，不少肉檔現時要「蝕住做」。到街市買餸的市民直言豬肉售價貴，會減少買豬肉佐膳，改買其他如牛肉或冰鮮雞代替。



昨日九龍城街市有多個豬肉檔營業，但肉檔上只掛有小量新鮮豬肉，行經購買豬肉的市民不多。豬肉檔職員麥先生指，「今日零售價排骨一百三十元一斤，瘦肉則為一百元一斤，講出嚟嚇親班客。」因為豬肉來貨價一擔升至逾四千元，但他們一斤豬肉只敢加價約十元，蝕本亦如常開檔。麥直言已減少取貨量，「以往一日賣三、四隻豬，依家一隻豬都賣唔清，點敢攞貨？」



豬肉價格急升，令不少市民改買其他肉類。市民顏先生表示，豬肉價格漲得十分明顯，以往購買三十元豬肉的分量，現時要以七十元才購得，他轉購買其他肉類，如牛肉等做菜。他又指，往日一星期食三次豬肉，現時減少至一星期只食一次，嘆說：「豬肉貴得太離譜，要諗一諗先會買。」



另一名市民君君就繼續購買豬肉，認為豬肉價格比以往貴上一倍，但因家人喜好，仍然會購買。她說以往每日都以豬肉作材料熬湯，現時只會隔日熬肉湯，其餘時間則熬素湯代替。

