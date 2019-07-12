東方日報A1：供港活豬削六成　政府懶理民不聊生

自五月內地供港豬隻被驗出有非洲豬瘟後，內地供港豬隻數量呈斷崖式下跌，活豬批發價近十日增升逾六成，創歷史新高，每擔批發價平均逾四千元，而豬肉零售價飆升，瘦肉及豬骨街市售價要過一百至一百四十元一斤，貴過九十元一斤的牛肉，若情況持續，巿民或要習慣食「貴價豬」！業界預告，由於內地持續爆發非洲豬瘟，料供港活豬數量低會持續到新年或更後時間，活豬批發價年底會衝上五千元一擔。業界批評港府對穩定活豬供應「闊佬懶理」不謀改善，不積極與內地部門共同訂定雙方均接受的檢疫機制，令內地豬場對供港活豬卻步，致高昂豬價損害民生。



活豬批發價過去三個月如海鮮價，由五月平均一千六百多元一擔，升至三千五百元左右的水平，其中本月一日平均價是二千四百多元，至本周三起已衝破四千元關口，是去年同期一千七百多元的兩倍多。根據食物環境衞生署的活豬拍賣資料，昨日活豬供應量約一千九百隻，平均每擔叫價四千元，最高叫價近四千四百元。近月內地供港活豬數目，只及過往正常供港量的四成。



香港豬行業總商會副理事長許偉堅表示，內地全國多處爆發非洲豬瘟，不少豬場關閉，不能投入生產，即使豬場重開，亦不能即時回復足夠豬隻供港，令豬隻供應量大減。另外，香港自上水屠房驗出豬瘟後，食環署加強抽驗入口活豬，令到內地豬場對供應豬隻給香港卻步，他形容如「滾水淥豬腸，一淥兩頭縮」，供港豬隻量大減，加上港府要求屠房日日清豬，種種原因均導致豬隻批發價大幅上漲。



許續指，「（內地豬農）畀咗豬你哋，成晚都瞓唔着」，擔心一旦豬隻被驗出有問題，整個豬場會被封，目前供港活豬量只及過去正常供應量的四成。內地活豬價因非洲豬瘟漲價了三成，但香港卻漲升兩倍半，由正常的一千五百元，飆升至歷史新高的逾四千元。他希望港府在保障食物安全的同時，能略為放寬規管，與內地互惠互讓，豬價才有望回落。「以前巿民一星期五日食豬肉，依家一星期食兩日。」不止是巿民要捱貴豬，連業界亦要出高價搶豬，大家快將捱不住了。



另有活豬業界營運者認為，港府現時不應袖手旁觀任由活豬供應縮減及售價高漲，需要與內地部門商議一套雙方均接受的檢測標準，不致令抵港活豬發現有非洲豬瘟感染，就即時停止涉事豬場運作，可以做更多實地測試，確保豬場沒有無辜受牽連，亦能維持供港活豬的穩定性。



內地供港活豬代理、香港農業專區董事總經理鄭嘉成估計，內地非洲豬瘟問題嚴重，殺豬後豬場重開，再養豬恢復供應要兩年時間，故預計中秋及新年，巿民仍要捱貴豬，批發價會升至五千元一擔。現時不少肉檔蝕做，部分連鎖集團亦暫停了部分肉枱，「依家唔係缺乏資金，係有錢都買唔到豬。」鄭希望港府需要設法搞好民生經濟，甚至發展農耕，才能解決問題。

