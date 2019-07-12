政Whats噏：陳沛然想當年放榜經歷　網友話依家冇人識AL

日前DSE放榜，好多考生都緊張，亦有唔少政商界名人為學生打氣，而立法會醫學界議員陳沛然(Pierre)就回想起當年AL(高級程度會考)放榜嘅經歷，有網友就心水清，斬釘截鐵咁話「依家佢哋已經考完DSE，年輕人唔知道咩係AL喇！」真係夠啜核！



Pierre喺Facebook貼文，回想起那些年，AL放榜嗰日，佢遲遲都唔出門口返學，唔敢返學校攞成績單，放榜嘅壓力係超級大嘅，而喺依家想起身體都喺度顫抖。因為咁，所以感同身受，因為佢試過，亦都明白。咁作為家長點做呢？佢就話畀年輕人多一啲空間，少說話，多聆聽，陪伴着就得嘞！



勢估唔到，隔咗咁多年，佢仲有咁深嘅感受，而佢啲網友亦有同感，話當時徹夜未眠，亦有網友話攞AL成績時，心情有點不安，但因為佢嘅成績較為極端，但回頭看，都係小事罷了。



之不過，佢哋講咗咁多有關AL放榜嘅心情，有幾多年輕人會感同身受？有網友就留言「依家佢哋已經考完DSE，年輕人唔知道咩係AL喇」。年輕人都唔知AL係乜，咁又點會體會到佢哋嘅感受吖！

