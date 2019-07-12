龍虎山曾錄得逾百蝴蝶物種　生態團調查助研究

環境保育由教育開始！龍虎山環境教育中心將於下月舉辦龍虎山生態速查調查日，一連兩日帶領參加者走進有「港島西後花園」之稱的龍虎山，調查昆蟲、蝴蝶、蜘蛛、兩棲爬行類及雀鳥等五大物種，調查所得的數據將用於中心的生態研究與環境教育項目上，豐富生物多樣性。



龍虎山郊野公園乃香港最小的郊野公園，卻錄得過百種雀鳥與蝴蝶，亦是維多利亞城界石、松林廢堡等歷史遺蹟所在。山上還有瀕危物種小葵花鳳頭鸚鵡及短腳角蟾等具代表性動物。



根據龍虎山環境教育中心的介紹，香港有239種蝴蝶，龍虎山有紀錄的蝴蝶物種有124種，佔全港的五成二，去年生態速查結果就記錄了36種。另外，錄得的爬行類、兩棲及哺乳類物品亦佔全港三成至四成。



參加生態速查的巿民可跟隨專家於下月17及18日於龍虎山指定範圍，利用望遠鏡、圖鑑、昆蟲放大鏡和蜘蛛二分法圖表等小工具，親身發掘生物多樣性，收集數據，體驗各式各樣的生態調查方法，活動由漁農自然護理署資助。詳情可瀏覽中心網頁： http://www.lungfushan.hku.hk ，龍虎山生態速查專頁： http://lfseec.wixsite.com/lungfushanbioblitz 。