南港島線西段動工時間　須配合華富邨重建

《鐵路發展策略2014》建議的7個新鐵路項目只聞樓梯響卻未有突破。港府於上月邀請港鐵提交「南港島線（西段）」建議書，但實際落實時間須配合華富邨重建時間表；港鐵稱會委託顧問做可行性研究。



港府於5年前公布《鐵路發展策略2014》，建議斥資共1100億元分先後興建7個新鐵路項目，依次為「北環線及古洞站」、「屯門南延線」、「東九龍線」、「東涌西延線」、「洪水橋站」、「南港島線（西段）」及「北港島線」。



截至今年4月，除「南港島線（西段）」及「洪水橋站」外，港鐵已因應當局邀請就其餘五個項目提交建議書，而「屯門南延線」項目更一度被安排於立法會鐵路事宜小組委員會今年6月份會議討論，但該議程最終被臨時抽起。



運輸及房屋局表示，為及早規劃「南港島線（西段）」，上月已邀請港鐵提交該項目建議書，該項目實際落實安排需視乎華富一帶實際發展和該邨重建時間表，以及運輸需求增長，華富邨重建亦須騰出空間供鐵路施工，包括擬建的華富站。港鐵亦證實收到相關邀請，會委託顧問進行可行性研究，包括規劃、設計及時間表等，當研究完成後會適時向港府提交相關建議。



根據《鐵路發展策略2014》公布的方案，「南港島線（西段）」由現時南港島線（東段）的黃竹坑站向南區西部延伸一條支線連接港島線，沿線共有7個車站，包括香港仔、田灣、華富、數碼港、瑪麗醫院及香港大學，原定於2021至2026年落實，以2013年價格估算工程造價達二百五十億元。