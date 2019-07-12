4刀匪旺角劫70萬元名錶事敗　重案拉2疑犯

旺角廣華街3號對開，前日(10日)下午3時許發生一宗行劫案，數名劫匪企圖掠走2名男子一隻價值70餘萬港元的柏德菲臘名錶事敗逃去。旺角警區重案組接手跟進，經深入調查後，探員於案發當日在香港仔區拘捕一名19歲泰籍男子，並於昨日(11日)在黃大仙區拘捕一名28歲姓章本地男子，2人涉嫌行劫，現正被扣留調查。



案發當日，一名48歲姓彭男子報案，指他與37歲泰籍男友人在上址遇劫，當時彭揹上裝有7,000美元、1,000港元現金及文件的背囊；泰漢則手持行李篋及裝有一隻價值約70萬港元的柏德菲臘名錶的背囊，2人前往旺角花園街近豉油街街頭，與一名本地準買家到區內多間錶行替名錶進行交易前鑑定。至下午3時許，3人行經廣華街3號百利達廣場一間便利店對開，準買家聲稱要行開「打電話」，令2名事主「唔好行開，喺到等一陣」，未幾即匆匆離去。



適時突然有4名戴口罩南亞漢、當中1人持刀，從後撲出截劫，將2人的行李篋及背囊搶走。2事主不甘損失奮力反抗及尾隨追截，泰漢終取回裝內有名錶的背囊，惟他於糾纏間遭匪徒用1硬物扑傷頭部，他其後負傷跑向西洋菜南街，惜途至招商永隆銀行中心地下一間電器店門外不支倒地，途人見狀即時致電報警及協助。彭亦成功奪回泰漢的行李篋，匪徒最後只搶走彭的背囊，往登打士街方向逃去無蹤。彭沒有受傷，驚魂甫定後自行報警求助。