你要知：雪櫃傳異味好難頂　點保養先令雪櫃壽命長？

雪櫃作為存儲食物的地方，一定要保持乾淨，以免食物交叉感染孳生細菌，不過有人總覺得家中雪櫃傳來一股異味，究竟甚麼方法才能將異味踢走？平日用甚麼方法保養，才能保持雪櫃「冷度十足」？



雪櫃有異味點算好？



家電維修公司負責人鄧萬峰說，雪櫃出現異味主要有兩個可能，其一是雪櫃中藏有未密封的發酵食物，例如泡菜，當這類食物未密封好便放進雪櫃，只要幾個小時，已經散發出如垃圾的味道；而另一可能則是雪櫃出現故障，令食物變壞。



若想消除食物所產生的異味，方法好簡單，「只要將切片的檸檬放近雪櫃風口位置，等佢自己對流。基本上放幾日，檸檬放到乾晒，就可以清除雪櫃中的異味。」鄧說，除了檸檬，橙皮、柚子皮、茶葉和洋葱等食物用來辟味都非常有效，因為大家都是取其味道，用以遮蓋異味，其中以柚子皮最為有效。不過這些方法都是治標不治本，要徹底消除異味要從源頭着手，扔掉散發出異味的食物。



雪櫃溫度好講究？



雪櫃調校適當溫度才能發揮最大效用，鄧萬峰稱：「冷藏格一般建議調到攝氏5度就得，冰格就調到攝氏-20度。因為如果太凍，對食物儲存冇特別作用，而太低溫亦會導致壓縮機運作時間加長，對機器損耗亦較大。」有些新款的雪櫃設有顯示屏，直接顯示溫度，較易調校到適當溫度，但有些舊款雪櫃只有傳統按掣，僅得1-7的刻度，建議調到3、4左右就可以了。



另外，不少人都遇過雪櫃唔夠凍的情況。「冷藏格唔凍嘅話，其中一個成因就係不斷開閂雪櫃，又或者一開就開好耐。令雪櫃冷氣走晒，就好似你喺房開冷氣又打開門咁。雪櫃裏面同室內嘅溫差更大，所以更容易導致唔夠凍。」第二個原因則是雪櫃用久後，門上的膠邊因老化而變形，角落甚至會凹下去，令到雪櫃門無法完全關上，熱氣或濕氣滲入。除上述因素影響外，仍有出現這種情況的話，基本是雪櫃已經故障了。



雪櫃門膠邊又可以點清潔？



雪櫃最易藏污納垢的地方便是膠邊，亦最容易令霉菌孳生。要清洗膠邊最有效是使用梳打粉，將梳打粉與清水以一比一比例混合成天然清潔劑，直接用來抹膠邊。而雪櫃內層架用清水清潔就足夠，切忌使用清潔劑，「雪櫃內係一個封閉嘅環境，清潔劑始終係化學物品，可能會污染食物。如果真係好污糟，可以再用梳打粉溝水，以一比三至一比五嘅比例混合，但最後都要用清水再抹一次。」