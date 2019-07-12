探射燈：台立例禁膠飲管　連鎖餐廳紛遵從

本港「走塑」仍處於起步之際，台灣剛於本月1日起要求連鎖快餐店、政府部門、商場和學校，堂食全面禁止提供膠飲管，預計每年可減少約1億支膠飲管使用量。台北市環保局會不時巡查，不改善的場所最高可被罰款6000元新台幣（約1536港元）。



根據台灣環保署公告，堂食餐飲地方不得提供即棄飲管，但取得「生物可分解塑膠」環保標識，以及工廠出廠已附帶飲筒的商品，則不在管制範圍。在新例下有1年緩衝期，食肆被揭發違規第1次先以勸導為主，地區環保局7日後再巡查，再不合格會依法檢控並處罰款。台灣更計劃於2025年連外賣亦禁用膠飲管。



當地不少連鎖快餐店已有方案應對，有快餐店改用「就口杯」；有改用撕開杯口封膜直接喝；或改用生物可分解的飲管；部分商場則依照各商店而調整政策。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

