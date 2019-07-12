探射燈：30萬套餐具供換取　派出不足3分1

「外賣走塑 餐具先行」計劃的第一階段於本年1月15日結束，政府預備的30萬套環保餐具，最終派出合共不足3分1，被轟變相製造垃圾。有環保團體建議，以現金優惠「最實際」，既能提供誘因令市民自備餐具，署方亦不用大費周章浪費資源。



根據環保署資料，政府於計劃首階段斥資120萬港元購買30萬套環保餐具，市民在3間連鎖快餐店買外賣免取即棄餐具，可獲印花1個，集齊6個可換環保餐具或熱飲。結果3間大型連鎖快餐店合共派發超過120萬個印花予外賣顧客，共換領約8.6萬套不銹鋼餐具和約2.2萬杯熱飲。



「希望餘下3分2可以喺其他場合派埋出去，唔好咁浪費。」綠惜地球總幹事劉祉鋒指，最直接鼓勵市民「走塑」的做法，是以製作環保餐具的成本轉換成現金折扣，店員則停止主動派發即棄餐具，「依家普遍做法係外賣盒要加1蚊，點解唔試吓唔用外賣盒可以平2、3蚊呢，經濟誘因幾時都係最直接、最實際。」

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