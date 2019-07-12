探射燈：環保署只講不做　食肆走塑淪走數

由環境運動委員會（環運會）、環保署與餐飲業界合作舉辦的「外賣走塑 餐具先行」運動，上月起展開第二階段，以收集印花換領餐具或優惠吸引人減少使用即棄餐具。惟東網記者發現部分參與食肆的顧客外賣及堂食均使用即棄餐具，連餐廳職員亦稱「未聽過呢個計劃」。有立法會議員批評，政府推行環保政策「雷聲大、雨點小」，環保署未有確實執行，最終計劃「名存實亡」。



觀塘泳池餐廳的職員表示，從未推行任何印花優惠計劃，又未聽過政府場地食肆要推行減少使用即棄餐具。現場食客均獲發發泡膠器皿盛裝食物，亦附有木筷子、塑膠刀叉及膠飲管等，職員更指，「我哋堂食同外賣都係用呢啲（即棄）餐具。」



第二階段「外賣走塑 餐具先行」推廣計劃，由6月10日至8月9日，參與食肆近700間，市民到食肆購買外賣時若不索取即棄餐具，便可獲1枚印花，集齊6枚可免費換取可重用不銹鋼餐具，或由食肆提供優惠或贈品。斧山道游泳池的小食亭亦在計劃名單上，惟職員稱小食亭未有推行相關計劃。此外，兩間分別位於將軍澳及大埔的連鎖餐廳分店均仍提供外賣即棄餐具，職員更主動為場內飲用凍飲的顧客提供塑膠匙羹及膠飲管，食肆內亦未見相關計劃海報，而兩店的職員均異口同聲指不知道計劃詳情。



環保觸覺義務總幹事譚凱邦指，環保署推出是次計劃時缺乏監察制度，加上計劃在邏輯上「講唔通」，難免事倍功半，「如果係環保嘅人，佢本身已經會自備餐具，如果未夠環保嘅人，更加唔會因為貪你嘅贈品而自備餐具，稍為諗吓都知啦！」



「政府推行呢類環保計劃好多時都係公布完就算，冇再繼續宣傳同確保計劃切實執行。」立法會議員柯創盛形容，政府在落實相關計劃方面「非常失敗」。



環保署發言人表示，計劃期間有加強現場宣傳及教育工作，惟由於參與的食肆分店眾多，可能會出現個別情況或差異，例如有食肆分店或前線同事尚未完全熟悉計劃的內容或運作細節等，會按需要繼續為參與的食肆分店提供支援。

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