Dr.東：非本地童疫苗接種率低　衞署提供補種計劃

小朋友打齊預防針，不但可有效防止患病，更能阻截校內散播傳染病。衞生署數據顯示，本港推行兒童疫苗接種計劃，學前兒童整體疫苗接種率持續高企，達95%。不過，非本地學童的接種率仍有待改善，特別是肺炎球菌及水痘預防針的接種率更偏低。



小朋友注射疫苗的反應踴躍，可從衞生署上周公布的《傳染病直擊》了解數據。該署去年招募了18間本地及國際學前教育機構參與學前兒童接種調查，分析了2600多名於2012、2103及2014年出生兒童的打針史，當中本地學前兒童佔89%。



整體而言，學前兒童在接種計劃下，疫苗覆蓋率高達95%，除了水痘預防針只有85%，不過，該署指自水痘預防針納入兒童疫苗接種計劃後，整體學童水痘針接種率亦大大提高，由2012年出生小朋友的接種率55%，提升至2014年的99.4%。



衞生署特別提到，非本地學前兒童接種肺炎球菌及水痘預防針的情況值得關注。綜合2012至2014年的水痘針接種數據顯示，非本地學前兒童的接種率僅為78.9%，較本地學前兒童的86%低。另外，非本地學前兒童接種肺炎球菌3劑的比率亦分別只有79%、69%及67%，對比本地學前兒童的接種率高達99%甚至100%。



該署相信非本地學前兒童因定居內地，較少於2歲前完成接種肺炎球菌疫苗，該署因此於今年7月起提供肺炎球菌疫苗補種計劃，建議未曾接種十三價肺炎球菌疫苗、年齡於1至6歲以下的學童補打針。



根據香港兒童疫苗接種計劃的時間表，肺炎球菌疫苗會先在嬰兒2個月大時接種一劑，4個月大接種第2劑，12個月大接種加強劑。至於水痘疫苗會於小童年滿1歲時接種首劑，第2劑時會在小一時接種。



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