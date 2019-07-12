網民熱話：標價惹禍？無品大媽諷售貨員唔讀書：一仙都不能少

購物時精打細算是理所當然，但分毫計盡，似乎又太過苛刻。近日有售貨員在網上發文，講述一次大媽購物經歷。發文指該名大媽購買一件標價$69.99的褲子，為找贖1仙問題而糾纏不休，更當着事主面前教仔「要好好讀書」，否則「連70-69.99都未識計」，令事主十分無奈。



事主投稿至Facebook專頁「西客之道Hispitality Secret」，指該名女顧客在店內購買一條標價$69.99的褲子，事主於是收取整數$70，惟對方指事主「計錯數」，要求找回一仙差額，「總之你寫$69.99，無理由收我$70」，又指「我會去海關告你違反商品說明條例」，事主為息事寧人，只好找回1毫子給大媽。



不過大媽在取回1毫後，就當着售貨員面前向在場的兒子理直氣壯說，「做錯事，寫錯嘢就要承認錯誤」，又說「唔可以因爲人哋嘅錯誤而令自己受到傷害，同時我哋亦應該畀教訓做錯事嘅人」，期間更語帶諷刺說：「唔好好讀書，大個就係做呢啲㗎啦，人哋放假去行街，你就要返工！仲要人工都唔夠養妻活兒」，令事主非常無奈。



網民看過發文後，狠批大媽無品，「做零售好失禮呀？」，「矯枉過正，做人不曉變通」；不過亦有人指事件罪魁禍首是定價有問題，「69.99一定唔等於70，係你舖頭mark個咁嘅價」，「呢啲公司明知冇1仙但又要咁樣定價係衰格喎」，亦有人搞笑稱，「咁均真，點解收咗1毫唔叫佢畀番9仙你？」



網民有話說



Benny Lau：唔考慮實際收銀情況亂標價嘅舖頭遇上刻薄冇教養嘅顧客，完



Kwok Keith Chi Ming：佢收多咗找贖喎，都係錯，錯在貪心



Dickson Dksn Fu：唔讀好書零售都冇得你做呀！



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