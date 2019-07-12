西九龍公路鐵枝炒起變炮彈　插入CID車探員險死

深水埗港鐵南昌站對開發生驚險交通意外，今早(12日)9時11分，一名便衣探員駕駛一輛屬於警方的私家車，沿西九龍公路往尖沙咀方向行駛，期間疑有車輛輾過路面一條約1.3米長的鐵枝，引致鐵枝飛起，先擊中探員駕駛的私家車頭冚及車牌，繼而再彈起，插入擋風玻璃，鐵枝與探員頭部的距離只差5公分，險將他插死，但手部仍被玻璃碎片濺中受傷。探員立即緊急停車及在驚魂甫定後報警。



警方接報到場，正展開進一步調查，案件列作「交通意外有人受傷」處理。受意外影響，西九龍公路出尖沙咀交通受阻，龍尾至葵涌八號貨櫃碼頭。約一個小時後，現場解封，交通始陸續恢復正常。



汽車在公路上行駛頻繁，突然飛來的異物不時導致交通意外或傷人事件，令司機防不勝防，2016年1月12日，西九龍走廊便曾發生懷疑公路飛石殺人事件，退休警長譚志強（59歲）駕七人車接載妻子上班後，駕車途經宇晴軒對開時，一塊4公斤重石頭迎面飛來，擊穿擋風玻璃，打中其右邊臉頰當場身亡，七人車失控衝前百米撼石壆停下，警方在車內及路面檢獲2塊懷疑為建築廢料的花崗石，不排除石塊由泥頭車跌下，被重型車輾過彈起，變「飛彈」射入車內殺人。