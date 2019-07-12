天氣預報：明起一連6天高見33°C　低壓區逐漸發展

天氣變得愈來愈熱，天文台預料，明天(13日)起至下周四(18日)連續6天天晴或大致天晴，氣溫高見33度，最低都有29度，市民出外要記得搽防曬用品！另外，天文台預料一個低壓區會逐漸發展，並在下周中期為呂宋附近帶來不穩定天氣，惟其後發展及移動路徑仍存在變數。



根據9天天氣預報，明日大致天晴，局部地區有驟雨。下周日至周二(14日至16日)亦大致天晴。下周三、周四(17日和18日)天晴酷熱，會有幾陣驟雨及雷暴。下周五(19日)天氣轉差，會有幾陣驟雨，稍後有雷暴。下周六和再下個周日(20日和21日)大致多雲和有幾陣驟雨，氣溫稍跌至介乎27至31度。



天文台回覆查詢時指，現時有關低壓區在菲律賓以東一帶，由於其對流仍不強烈，未形成熱帶氣旋，但現時有預測指有機會會成為熱帶氣旋，並於下周中期影響菲律賓呂宋一帶。天文台指，未知未來會否影響香港地區，會密切留意情況強調香港至下周四氣溫仍然酷熱，提醒市民留意。



天文台亦表示，高空反氣旋會在未來數天為中國東南部帶來大致晴朗及酷熱天氣，但廣東沿岸仍有幾陣驟雨。



另外，內地中央氣象台預料，西北太平洋和南海在未來10天將有1至2個颱風生成，其中1個可能於下周五(19日)前後影響南海北部海域。