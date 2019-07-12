狂掟幼犬落地　東主認虐畜判160小時社服令

聲稱愛狗如命的餐廳男東主凌晨回家，赫然發現所養的4個月大伯恩山犬「隨處屙」，遂在家中露台教訓愛犬，將牠舉高丟地10多次。小狗不斷淒厲慘叫，有目擊過程的途人不值其所為報警。涉案33歲被告徐偉豪早前承認一項殘酷對待動物罪，今日(12日)於九龍城法院被判160小時社會服務令，法庭另下令他需向愛護動物協會支付涉案狗隻的醫藥費，約14,600港元。



裁判官指，殘酷對待動物的控罪於2006年經修訂後，由最高刑罰罰款5000港元及監禁6個月，提高到罰款20萬港元及監禁3年，可見罪行的嚴重性，但法庭需因應個別案件情況而量刑。裁判官指出，上訴庭亦強調干犯本案控罪者有違人性，行為極度令人厭惡，不能容忍，原則上應判處阻嚇性刑罰，法庭同意根據被告的行為，本來判處即時監禁無可厚非。



然而裁判官聽取辯方求情後，得知被告因婚姻問題搬出來自住，為了有小狗陪伴才養飼涉案狗隻。法庭從辯方呈上照片看到，被告平時跟涉案狗隻關係親密，這引證辯方指被告視牠為「親生仔」之說；法庭收到辯方呈上的單據，證明被告於案發前一天購買了價值不菲的食品給小狗，法庭相信今次屬單一事件。



此外，法庭接納被告因婚姻問題影響了精神狀況，被告事發時受酒精影響，才有違本性做出不可挽回的錯失。涉案狗隻的傷勢不輕，猶幸現已痊愈，適合再次由他人領養；考慮被告過往無案底，背景良好及有悔意，法庭認為判被告社服令已收足夠的阻嚇作用，因此判被告接受社服令。