港大中大醫學院涉偷步搶狀元　疑違反聯招規定

今年文憑試(DSE)誕生12名狀元，當中9人打算入讀醫科，但不少都未選定香港大學或中文大學醫學院。港大醫學院率先出招搶狀元，在周三(10日)放榜當日，助理院長孔繁毅已致電多名狀元及榜眼，邀請他們出席昨日(11日)講座及參觀教學設施。中大醫學院亦不甘後人，有狀元稱昨晚收到該校負責入學的教授致電，向其查詢選科意願及提及獎學金事宜。兩校疑違反協定，在聯招改選課程截止日前「偷步」私下聯絡學生。



有應屆狀元表示，在放榜後收到孔繁毅致電，邀請他出席講座及參觀位於瑪麗醫院的實驗室等教學設施。據了解，港大在講座上發動「銀彈」攻勢，提及狀元可獲得獎學金及津貼最多可達150萬港元。該名狀元表示，未有因而影響選擇，自己仍未決定入讀哪一間醫學院。



另一名未有出席港大講座的狀元，昨日亦收到中大醫學院教授來電，詢問他對課程有何疑問，又提及在學期間可獲全免學費，不過未有邀請他出席任何參觀或活動。



根據大學聯招辦事處規定，由DSE成績公布日至修改課程選擇截止日(即本月10日至13日)，9所院校需暫停提供任何有關課程選擇的建議或輔導(包括面試、直接與申請人電話或電子通訊、選科輔導、與申請人正式/非正式聯繫等)。就聯招的課程資料查詢，申請人需於本月9日或以前直接聯絡有關院校。



東網正向中大及港大查詢，暫未有回覆。