高鐵西九站分判管工收非法回佣　官索社服報告候判

建築工程公司管工串謀從一名工人收受非法回佣共逾4.3萬港元，以協助該名工人獲該公司僱用，今(12日)在西九龍法院承認串謀與代理人接受利益罪，還押至本月26日判刑，期間索取背景和社服令報告。



案情指，涉案公司明泰建築工程有限公司獲分判廣深港高速鐵路西九龍總站南建築地盤的模板搭建工程，而43歲的被告莫銳祺於2011年加入公司，負責為該項工程招聘工人及監察他們在該地盤的表現。



一名工人同年獲介紹加入明泰任職，介紹人指工人日薪750港元，但需每日向被告支付100港元回佣，工人無奈答應，最終於2011年9月至2013年4月案發期間，共向被告支付43,350港元回佣。公司董事得悉事件後召見被告，被告承認事件，答應會停止收回佣。最終廉署於去年介入調查並拘捕被告。



辯方求情指，被告原在父親的建築公司工作，但公司因金融風暴而生意轉差，被告才加入涉案公司由低做起，並得悉有此特殊規則，隨波逐流下犯案。被告原以為向公司道歉後事件告一段落，並晉升至項目經理，豈料事隔數年後再被捕，令他感到晴天霹靂。