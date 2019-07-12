12歲女報稱22歲玩網戀　內地男友認兩度性交候懲

12歲女童去年經網上遊戲認識一名28歲內地男子，並稱與內地男發展中港兩地網上情緣。女童於內地男去年底來港時，親到酒店會情郎，期間更與內地男兩度性交。女童並替缺錢情郎向親友借錢，致其母得知事件而揭發。內地男事後被捕，今在區域法院承認兩項與年齡在13歲以下女童非法性交罪，還押至下月27日判刑，期間待索閱其心理、精神及女童的創傷報告。



內地被告陸偉，報稱任職室內設計師，於上海工作。辯方求情透露被告稱與女事主是兩情相悅，當時來港亦為與女事主見面，並打算與女事主發展長期關係，後因不捨女事主而續留港至耗盡盤纏。



案情指女事主X於去年8月玩網上遊戲時認識了被告，兩人並透過微信及網絡溝通，並發展成網絡情人。



被告後於同年12月21日到港及下榻酒店，X翌日往酒店與被告見面聊天，兩人亦有性交，而X事後曾向被告指與未成女童性交屬犯法，被告則回應「會負責」，被告並送X乘的士離開。X在23日又往找被告，被告教她做功課，兩人之後又再性交。



X母在同月25日經友人告知，X正談戀愛並向親友借錢，於是在追問下X終把事件說出。X向警方表示自己在網上報稱22歲，及後因被告在24日欲離港，X不捨被告離去，遂坦言自己只得12歲來挽留被告，被告最後留港。X因被告不夠錢用，而向兄長借錢但失敗。



警方於同月27日在一遊樂場發現被告及X，並將被告拘捕。被告在警誡會面中，承認與X兩度性交，並指來港為會女友，X初時自稱22歲，後又改稱17歲。