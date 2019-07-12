每日一片：山路Cut雙白線　私家車累人炒車掉頭走

山路路窄彎多，不少都被劃為雙白線，就是避免意外發生，不過依然有人罔顧安全。近日網上流傳一段車Cam片，片中可見一架私家車在山路緊貼前車行駛，期間違規越過雙白線爬頭時，卻釀成兩車相撞，但事件中的罪魁禍首私家車卻能「避過一劫」，事後只是停車看一看撞車現場便驅車而去，行徑令不少網民大為憤怒。



貼文中沒有提及事發日期及現場，但由片段可見，事發是晚上時間，由於現場屬山路環境，燈光昏暗，地下亦劃上雙白線。片段開始，一架白色私家車緊貼前面一架銀色私家車行駛，駛至一個彎位前，司機突然越過雙白線爬頭，未料對行線一架黑色私家車剛駛至，對方司機疑受驚嚇下，扭軚剷前，由於白色私家車早已超前，結果銀色私家車慘被攔腰直撞，最後「跣向」路邊石壆才停下。



至於事件中的罪魁禍首私家車司機，事發後曾一度停車，之後便絕塵而去。網民怒斥涉事司機，「雙白線都抽頭，害人害物！」不過亦有眼利網民發現，被撞的銀色私家車未有第一時間煞車，反而沿斜路跣落石壆，「撞完唔停仲要自己隊上去？」有人則為司機解說：「撞完個心嚇到離一離，梗係停唔到車啦！」