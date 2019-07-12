已故影星尤敏與丈夫合葬龕位遭破壞　骨灰被盜

跑馬地黃泥涌道天主教墳場，今日(12日)下午1時許，一名姓高(48歲)男子到拜祭先人時，發現已故女星尤敏與丈夫高福球合葬的骨灰龕位遭到破壞，雲石面被扑爛，骨灰及陪葬的一串念珠被盜去，於是報警。警方接報到場，在附近一帶兜截，惜無發現，案件暫列盜竊案處理，目前正點算損失財物價值，並追緝涉案人士歸案。



尤敏生於1936年，1996年去逝，原名畢玉儀，粵劇名伶白玉堂是其父親，任劍輝則是其表姑。1952年，尤敏因外型出眾而被邵邨人發掘為演員，自取藝名「尤敏」。第一部參演的作品為電影《玉女懷春》，但該電影從未公映，第一部公映的電影為1953年的《明天》。



她亦曾拍攝《玉女私情》、《家有喜事》而獲得了第6屆與第7屆的亞洲影展最佳女主角。後來，再憑《星星月亮太陽》獲第1屆金馬獎最佳女主角，事業攀至高峰。



1964年，尤敏拍完《深宮怨》之後，便與香港富商高福球在英國倫敦註冊結婚，隨即息影。兩夫妻育有3子，其一為著名的音樂劇作曲家高世章。1996年，尤敏因突發心臟病病逝，享年60歲。骨灰安葬於跑馬地天主教墳場。