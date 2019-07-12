起動九龍東觀塘行動區規劃　先推發展海濱長廊等項目

發展局起動九龍東辦事處向區議會介紹觀塘行動區發展規劃及工程可行性研究，為加快改善行動區環境，建議多項短期內可推展項目，包括翻新基業街公廁及垃圾收集站外觀、增設3層高構築物重置現有食環署貯放處，以及善用海濱工業大廈旁一幅用地和鄰近海傍，優先發展海濱長廊。



行動區工務工程主要分為3個工程項目，包括翻新觀塘汽車渡輪碼頭大樓、重整危險品車輛等候處，以及道路改善及相關休憩用地工程。若順利取得撥款，翻新觀塘汽車渡輪碼頭大樓最早展開，預期明年完成，配合重整危險品車輛等候處的工程。



觀塘碼頭廣場暨寵物公園需配合工程而要重整，為了減低對休憩用地需求的影響，優化海濱長廊及休憩用地興建工程將會分階段進行，以盡量維持休憩用地供應。此外，活化翠屏河工程計劃將於觀塘繞道下近偉業街、偉發道路口，提供合適設施方便飼養寵物的市民。



水質方面，土木工程拓展署完成堵截由周邊地區排放污染物至啟德明渠進口道、觀塘避風塘的工程，並採用生物除污法原地處理進口道、避風塘積累的沉積物。根據土木工程拓展署和環境保護署的監測數據，進口道和避風塘水質近年持續地改善，基本上達到次級接觸康樂活動，如划艇的水質要求。