政Whats噏：冼漢廸批莫乃光忙社運多過代表業界

科技發展可謂世界潮流，全球各地都爭相喺呢方面搶人才；不過，香港就被人話發展慢話咗好多年，搞到業界對立法會資訊科技界議員莫乃光都有啲意見。互聯網專業協會(iProA)會長冼漢廸今日(12日)就話，近年莫似係參與社會運動嘅議員，多過似係業界代表，希望莫嚟緊可以多番啲為業界發聲，事關資訊科技界都有好多嘢，例如電競，等緊法例拆牆鬆綁先可以做得好！



政府方面，冼就話如果香港要追番上其他地方，都有方法可以追到，不過最重要係要政府做好諮詢，例如近年落實嘅智慧燈柱，可能加個鏡頭都足以令唔少市民擔心私隱問題，政府一定要了解吓市民可接受嘅程度去到邊，喺市民私隱同收集資料、監控路面等之間做好平衡至得。



此外，冼又建議業界年輕人多啲闖出香港，事關香港市場太細，若果有年輕人對內地反感，都可以選擇美國或者其他地方，咁就有多啲機會。冼仲大爆自己當年完全唔識普通話都返咗內地發展，初初啲人好難先聽得明佢講乜，不過後尾冼發現，其實四川人、福建人等講普通話都好重鄉音，聽佢哋講其實都聽得好辛苦，結果佢諗通咗之後就放膽佢嘅粵式普通話，時至今日雖然都仲係唔標準，但基本溝通已經冇咩問題嘞。

