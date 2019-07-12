逃犯條例：周末周日有示威　上水沙田多線巴士改道改站

反修訂《逃犯條例》示威持續，未來兩日於上水及沙田再有遊行。九巴及龍運表示，未來兩日共有64條巴士路線需要改道及改站，5條路線停駛，相關路線於手機應用程式及九巴網頁的到站時間預報服務亦會暫停。



反修例陣營明日(13日)於上水舉行的公眾遊行，將導致九巴有19條路線改道及改站，包括70K、73B、73K、77K、78K、79K、261、270A、270B、273A、273B、276、276P、277E、278X、279X、373、673及W3，而270及273D路線則停駛；龍運A43及A43P路線亦需改道及改站。



後日(14日)的沙田遊行，九巴將有共有41條路線改道及改站，包括40X、47A、47X、48X、49X、72、72A、80K、80M、80X、81、81C、81K、82K、83K、85、85B、85K、86、86A、86K、87B、88、88K、88X、89、89B、89X、170、182、249X、263、269D、280X、281M、287X、288、289R、299X、888、W3；而282、283及284路線則停駛；龍運A41及E42路線亦需改道及改站。



九巴表示，上述臨時改道措施或會因應現場警方指示及實際情況而作調整，受影響路線的班次會有所延誤，呼籲乘客預留充裕出行時間。乘客如欲查詢詳情，請致電九巴顧客服務熱線 27454466 ，及龍運顧客服務熱線 22612791 ，或瀏覽九巴及龍運網頁。

