政Whats噏：陳美寶運輸搞到一鑊泡照升職

政府今日(12日)內部頒布「皇榜」，公布新一輪政務官晉升；不過，據知當中屬於公務員最高級的首長級甲一級政務官(D8)就未有着落，政府解釋係因為仲有工序未完成。其實今年「皇榜」已經比過往遲出，以往多數喺5月底、6月頭就會公布，今年就嚟到7月中先公布，仲要未搞掂D8，認真慢喇！



至於今年有得「升正」嘅首長級甲級政務官(D6)就有運輸署署長陳美寶、地政總署署長陳松青、海事處處長王天予3人。睇返資料，陳美寶過去嘅成績都麻麻地，今年初啟用嘅中環灣仔繞道啟用初期頻頻大塞車，陳及後都承認喺繁忙時間交通情況唔理想，最後都要不斷補鑊，例如調整交通燈號、發訊息提醒駕駛者，仲叫埋警方幫手指揮交通先至搞得掂！



至於今年3月公布文件嘅中西區電子道路收費計劃，就更加係未落實就畀人鬧爆，唔單止文件比4年前嘅公眾諮詢文件更加簡單，仲要不斷拖延向區議會提交文件嘅時間，被人指係「Hea做」。陳美寶咁多單都做到「一鑊粥」，然後都有得照升職，都唔知政府係無知睇唔到，定係唔理好醜求其升人喇！

