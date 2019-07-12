發射台：內地網絡直播烏煙瘴氣　執法部門責無旁貸

內地網絡主播為了「吸粉」，往往各出奇謀引起話題，有網紅當街強吻七十歲阿伯，亦有人為作弄路人而向路人潑排泄物，為了嘩眾取寵可謂不擇手段。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集再次炮轟內地網絡直播平台烏煙瘴氣、賣弄色情、暴力血腥、低俗惡心的內容，這股網絡歪風不僅未見改善，反而惡化到影響現實街頭的地步。



節目點出，早前安徽有一個重達三百三十磅的二十四歲女子，在街頭搞網絡直播，當街尋找「獵物」，一見到陌生男人就主動上前抱腰索吻，一個年約七十歲、剛買完菜的阿伯不幸成為目標，阿伯被該女子緊抱及強吻，嚇得連菜都掉在地上，事後阿伯怒極報警，當地警方以涉嫌尋釁滋事罪行政拘留該名「重量級」女主播。此外，湖北武漢有一對情侶就拍攝惡搞短片博取點擊率，隨機向陌生路人潑排泄物，這對情侶屢屢作惡，最終亦因涉嫌尋釁滋事罪被捕。



節目又指，這個世界甚麼人都有，不是人人都有羞恥之心，早前就有美女網絡主播故意除下衫裙吸引觀眾，甚至有男主播在鏡頭前瘋狂飲酒至猝死。早前節目已提及過內地並非沒有法例監管，只是沒有人去執法，早年已訂立的《網絡直播主播管理規範》是「雷聲大、雨點少」，有關方面只是不斷查封違規直播平台帳號，但直播違規的人卻沒有受到懲罰，結果在龐大的潛在利潤下，不少人都財迷心竅，甚至為求出名，不斷越過法律底線，作出損人利己的缺德行為。



節目點出，目前直播歪風除之不盡，甚至令無辜民眾受到傷害，而差劣的國民素質嚴重影響國家形象，亦敲響了治安警號，對此內地執法部門實在責無旁貸。



讀者欲觀看節目《發射台》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。



另外，東網的雙聲道功能已支援各款Android及iPhone手機，用法簡便。觀眾收看影片時會預設成以廣東話播放，只要一按螢幕下角「喇叭」按鈕，就可以揀選以普通話配音收看節目，滿足不同觀眾口味。