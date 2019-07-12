逃犯條例：退休水警疑稱要請「老同」向連儂牆掟屎

港府修訂《逃犯條例》引起的示威活動，同時亦觸發警民衝突，繼日前有退休警員在油塘連儂牆襲擊反修例人士被捕後，網上流傳水警退休人員會(簡稱「水退會」)的WhatsApp群組對話內容，疑有人稱要僱用吸毒者向連儂牆「掟屎」、亦又有人稱要「拿針筒」及公開立法會議員涂謹申一家三口的資料。



根據網上流傳的「水退會」WhatsApp群組的對話，內容包括「攞包屎掟落幅牆(連儂牆)度睇下(吓)有冇人黏紙仔」，又謂「唔使自己做，搵老同(吸毒人士)醒少少，實有人做」、「叫埋愛芝基摩人拿針筒」。亦有人指，「要百分百支持涂先生(涂謹申)指責(摘)警方無理拆張貼，現呼籲全港市民於全港各處張貼涂先生的個人資料，(包括其太太、兒子的資料)，以支持其言論、彰顯公義，希望大家踴躍支持。」



有指今次群組對話內容曝光，是有「水退會」會員在巴士車廂閱讀短訊內容時被後座乘客拍下，然後上載至互聯網。「水退會」主席駱德志表示，該群組只是讓「老人家吹吓水，唔係認真嘅」，亦無意教唆或策劃任行動，只是不滿近期經常看到同袍被辱罵及指摘，純粹發洩一下，希望各界人士能保持理性，令社會維持秩序。



另外，警務督察協會去信立法會主席梁君彥，批評立法會議員區諾軒於本周日(7日)在旺角刻意阻礙警務人員執行職務，並出言辱罵女性警務人員，對此表示極度遺憾及憤怒，並作出嚴厲譴責，促立法會內務委員會嚴肅跟進區的專業操守問題。區回應稱，已兩度就使用不當言詞致鄭重歉意，對於警務督察協會不接納，表示深切失望。

