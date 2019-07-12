逃犯條例：3宗拍攝爭執釀襲擊刑毀　警拘2人追緝在逃者

反《逃犯條例》修訂示威者7月7日晚在旺角與警方爆發衝突事件，當晚多處地點包括尖沙咀，同時發生多宗因拍攝問題引發的襲擊及刑事毀壞案。其中在晚上9時許，警方接獲一名38歲本地男子報案，指在尖沙咀彌敦道近堪富利士道對開，因拍攝問題被多人包圍，有人毀壞其手提電話，警方到場調查後，將案件列作刑事毀壞。



約一小時後，一名62歲本地男子，在旺角彌敦道577號對開，同因拍攝問題被大批人士包圍及推撞，有人更情緒激動，企圖搶去其手機，案件列作列襲擊致造成實際身體傷害處理。2宗案件均交由油尖警區重案組跟進，暫未有人被捕。



另外，7月9日晚上11時許，警方接獲一名本地男子報案，指他在柯士甸站一行人隧道與2名女子因拍攝原故爆發爭執，期間被兩名男子施襲，2人其後逃去。警方經深入調查後，鎖定涉案人士，並分別於翌日晚上及昨日（11日）下午，在油麻地拘捕2名本地男子（36及37歲），俱涉嫌普通襲擊，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。警方呼籲，市民如目擊上述案件發生或有資料提供，請與調查人員聯絡。