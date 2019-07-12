政Whats噏：怕畀示威者玩殘？黎智英寓所急裝圍網

被指係違法佔領行動(佔中)「幕後黑手」同「金主」嘅壹傳媒黎智英（漢奸黎），不時唱衰香港遭人詬病，近來有網民睇唔過眼，決定要將「連儂牆」發大，喺後日(14日)擴至漢奸黎位於何文田嘅屋企。漢奸黎寓所今日(12日)就有人檢查閉路電視、加裝有倒刺嘅鐵線圏，以及用白紗網蓋住間屋。唔知漢奸黎係咪驚被啲網民玩殘呢？



佔中搞手漢奸黎至今仍未落鑊，外界炮轟律政司司長鄭若驊給予保護傘，令佢繼續逍遙法外，同時亦令佢肆無忌憚，搞亂香港。漢奸黎早前同美國國務卿蓬佩奧及美國副總統彭斯會面，傾《逃犯條例》修訂同香港自治等議題，被官媒點名怒轟賣港。



有網民就決定發大「連儂牆」，話會喺後日(14日)踩上位於漢奸黎屋企，講明見牆就貼，仲係撕一貼百，要求漢奸黎唔好唱衰香港。



漢奸黎寓所今午3點半起，就有人擺低防盜鐵線圏等貨物，多名工人進行工程，包括牆上嘅鐵欄加裝一圈圈有倒刺嘅鐵線，以及檢查閉路電視，又有工人喺漢奸黎間屋外蓋上白紗網，淨係今日都搞咗近6粒鐘。此外，去到傍晚，其寓所內嘅車亦被駛走。網民嚟踩場前夕做咁多工程，唔通漢奸黎都怕咗民意？

