逃犯條例：張翔與港大學生對話40分鐘　承諾下周舉行公開論壇

反修訂《逃犯條例》示威者本月1日衝擊立法會後，香港大學校長張翔曾發聲明稱對立法會的暴力事件深痛心，又對破壞性行動應予譴責；聲明觸發部分港大師生不滿，昨晚在（12日）在港大中山廣場發起「光復港大、守衞我城」集會。近300名港大學生在集會過後遊行至大學道校長官邸，港大校長張翔於晚上11時30分左右同意與學生會面，並於11時40分左右在大學道開始對話。



期間有港大校友問到張翔會否考慮把7月1日衝入立法會事件定性為公民抗命而非暴動，張則回應指沒有標籤社會運動，又指欣賞大部分示威者是有禮和守秩序，但當晚有示威者以硬物撞擊玻璃，擔心會有人因此而受傷，故他仍會形容為暴力。



港大學生會評議會大學事務委員會署理主席黃程鋒在對話開始時，向張翔重申學生的三大訴求，包括張翔收回聲明、承諾保障港大教職員和學生的言論自由以及不會處分參與社運的師生。他又提到，學生對張翔的聲明感到失望，是因為學生成為警方搜捕的目標時感到非常驚恐，希望校長能提供更多支援。



張翔回應時先就缺席集會一事而道歉，對於學生願意留守感到意外和欣賞，又指解決問題是需要共同探討，而非透過暴力。



有數名學生和港大校友向張翔提出問題，包括問到張翔作為校長，會否阻止警方進入校園搜捕學生，以及校方會否提供任何協助。張翔則回應指，校方不會容許警方在沒有合法准許下進入校園，在場學生聞言拍手回應。



在凌晨時分，有學生提到已經夜深，希望張翔能再作公開對話，但必須為有傳媒在場的公開論壇。同時亦有學生批評，張翔只是重複聲明內容，未有了解學生訴求。張在現場亦向學生承諾，於下周舉行公開論壇，與學生對話，其後雙方結束對話，張返回校長官邸，對話歷時約40分鐘。



黃程鋒在對話後，認為張翔與學生會面是張的責任，但認為張只重複聲明內容，未有真正了解學生聲音，以及迴避學生的訴求，形容會面成果是零。他希望，張翔在下周的公開論壇上，能作好準備回應和充分向學生解釋。