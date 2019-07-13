南亞人蛇西貢搶灘　3人被捕5人在逃

警方昨日（12日）傍晚接報，指有8名南亞裔人士在西貢布袋澳碼頭登岸，神情閃縮懷疑圖謀不軌，警員接報趕抵，在3公里外的清水灣二灘截獲其中3人，揭發有人在「蛇頭」帶領下乘快艇偷渡來港，搶攤後擬準備乘小巴混入市區，豈料東窗事發，3人俱涉非法入境被捕。



被捕3名偷渡客（20至36歲），1人為孟加拉裔，2人為巴基斯坦裔，各人互不相識。消息指，有犯罪集團早前在南亞國家招攬「人蛇」偷渡來港，提供「一條龍」服務，包括安排他們分乘飛機前往廣洲及北京，輾轉抵達深圳後循水路來港。「人蛇」到達市區後會有同鄉接應，安排工作及住宿。倘不幸被警方截獲，料他們會申請免遣返聲請留港。



消息指，8名南亞「人蛇」到達堔圳，繳付1000美金（折合約7800港元）「人頭費」後，昨日傍晚6時許，趁執法人員巡查鬆懈時乘虛而入，乘快艇於西貢清水灣布袋澳碼頭登岸。據悉，當時8人身上只有小量現金及個人物品，落船後逕自步往村外小巴站，擬乘搭小巴進入市區。惟因各人沿途眼神閃縮，且打扮不似遊客，有街坊見狀覺可疑，遂暗中報警。



警方接報趕至，該批南亞漢已不見蹤影，警員在附近一帶兜截，終在距離布袋澳碼頭約3公里的大坳門路近清水灣二灘對開截獲3人，經初步調查後，以涉嫌非法入境把他們拘捕，案件交由將軍澳分區警署人員跟進，正搜捕其餘在逃人蛇及追緝幕後主腦。據了解，為防再有「人蛇」搶灘，警方今特意加派警員到清水灣一帶加強巡邏。



連同此案，一個月內警方已破獲3宗南亞兵團偷渡案。上月26日，八名巴基斯坦裔「人蛇」（23至44歲），在兩名內地「蛇頭」帶領下，乘木船由深圳大鏟灣出發，駛經香港水域爛角咀時，被水警西分區后海巡邏小隊截獲拘捕。至本月4日，7名來自巴基斯坦的「人蛇」（19至33歲），由深圳乘快艇摸黑偷渡來港，在西貢西灣村「搶灘」，其後被村民發覺報警圍剿，警方在西灣亭附近將7人拘捕。警方將調查連串案件是否有關。