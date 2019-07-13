青年學廚提升技能　美食送鄰舍增溫情

一起煮食和分享成果，從來都是建立關係的好方法。社福機構香港青年協會召集逾百名青年義工，周五(12日)一起烹調桂花紅棗蒸南瓜、魚湯浸蘿蔔、反沙芋及鹹薄罉，隨即探訪長者及送贈美食，建立現代鄰舍情，送上關懷。



中四生黃婞蓉有2年義工經驗，曾為社區小朋友製作布甸。她和「鄰舍隊」青年義工在專業廚師的指導下學會蔥爆雞髀，雖有難度，但感到十分滿足，認為學廚可提升技能，日後烹調不同菜色，為鄰舍帶來溫暖和關懷。中六生謝嘉恩甚少入廚，剛上了2堂學習西湖牛肉羹、叉燒炒飯、煎蓮藕餅等，漸漸對烹飪產生興趣。



青協與社會福利署合辦「鄰舍第一·uKitchen」正式啟動，逾100位「鄰舍隊」青年義工，將在青協11區青年空間打造社區廚房，未來半年將為基層家庭及長者製作美食，表達關懷。



協總幹事何永昌指，活動揉合鄰舍關愛、技能培訓、發掘青年職志等元素，專業廚師為義工提供8堂廚藝培訓，義工在社區廚房烹調美食，在不同節日探訪，令鄰舍間有更多交流機會，為社區增添溫情。



他又指，青協「鄰舍第一」社區計劃是由青年帶動的社區關懷行動，至今有逾3000名14至35歲青年自發組成100支「鄰舍隊」，隊伍未來會持續擴充及增長，在各社區以具體服務及行動推廣訊息。

