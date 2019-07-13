高位企硬　活豬批發價飆至4300元一擔

食物環境衞生署公布昨日活豬拍賣價，最高約四千三百元一擔，最平也要三千二百元，平均價為四千元，繼續處於高企水平，吃豬肉貴過食海鮮。到街市的街坊均表示，以往每日會買豬肉做餸，現時用同一價錢只能買到小量豬肉，惟有減少食肉次數。



昨日活豬供應量未見增加，本地加內地活豬只有一千八百多隻進屠房，較前日的一千九百隻還要少。豬肉零售價維持約一百四十元一斤，較以往六十元一斤，足足貴近一倍半。街坊陳女士說，以前每日吃豬肉，現時三日才吃一餐，「冇辦法，貴都要買，惟有食少啲。」另一街坊陳女士亦坦言，豬肉是家常必備的材料，不能少，現時貴到離譜，只能隔日吃。



鮮豬肉漲價，愛吃豬肉的巿民惟有改食冰鮮肉。凍肉店檔主徐先生稱，購買冰鮮豬扒的巿民多了兩三成，生意額增加了兩成，當中以俗稱「唐排」的肩胛骨最多人買，日賣出五十多條。



食環署統計顯示，供港豬隻數量，由七月起開始減少，七月一日有二千三百隻，至本月八日突然減至一千九百隻，近日再減至一千八百隻，拍賣價卻逆流而上，由七月一日的平均二千四百元一擔，至近日突破四千元一擔，創歷史新高。