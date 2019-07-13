肉檔艱苦經營　員工生計受損

豬隻供應量大減，豬業前線員工最受影響，有運輸公司裁員，有肉檔檔主每月虧損艱苦經營，而肉檔工人亦只能隔日開工，全部生計大受影響，怨氣無處宣洩。活豬供應回復正常無期，巿民要繼續捱貴豬肉！豬隻供應減少，以往一日劏十一、二隻豬，現時只劏五隻，若豬價再抬高，肉檔只能被迫「拉閘」罷巿。



鮮肉大聯盟理事凌偉業表示，有業界向他哭訴，賣樓供女兒去英國讀書，然後搞個肉檔做點小生意，但現時因無豬肉可賣，「突然冇飯開，係咪要叫個女唔好讀書，返香港！？」



有業界人士亦指出，下游人士最受影響，批評食衞局局長陳肇始不理業界死活。「我哋唔食飯，伙記都要出糧。」「港府街巿租金都話平啲，外圍街舖則每月租金達六位數字，點捱？」



灣仔街巿肉檔員工張先生形容現時豬肉批發價漲了三倍，是天文數字且嚴重失控，豬隻供應量較正常少三至五成，令到豬肉巿場萎縮，工人都開工不足。張指，豬隻供應減少，以往一日劏十一、二隻豬，現時只劏五隻，若豬價再抬高，只能被迫罷巿。



肉檔檔主盧先生稱，豬肉零售價貴到前所未有，買豬肉的巿民減少，「（貴到）唔係人人食得起」。以往僱用四個工人，現時只能兩人一組輪流返工。他觀察所見，有六成肉檔暫時停業，很多人失業，業界都在「叫救命！」



另有業界指出，上兩次非洲豬瘟後，港府聲稱會賠償給業界，但要前線工人出示三個月的強積金供款證明，是強人所難，員工多無供強積金，故無法獲得補償。