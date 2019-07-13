東方日報A1：政府冇瓣得　荃灣屠房瀕執笠

活豬供應量大跌四成，連屠房也面臨結業危機。據悉，由私人營運的荃灣屠房已向食物環境衞生署反映經營困難，駐場運送豬殼運輸公司近日向員工發信，指如再無內地豬供應荃灣屠房，車隊於本月底解散。業界說如荃灣屠房結束營運，依賴該屠房碼頭運送活豬的長洲屠房亦難運作，變成全港活豬供應只依靠上水屠房屠宰，買手集中一處競投勢搶高豬價，上水屠房一爆豬瘟，本港無活豬應市。業界批評，活豬供應量減少，是港府驗豬政策過嚴造成，狠批當局沒有處理穩定活豬供應，「搞到屠房都要執埋」，大批從業員失業，警告港府勿逼業界走上街成為「暴徒」。



目前全港的鮮肉（牛肉、豬肉及羊肉）供應主要來自上水、荃灣及長洲三間持牌屠房，食環署則負責監管屠房的運作。荃灣屠房由荃灣屠房有限公司自置的土地建廠房營運，五豐行持有該公司的部分股權。對於該屠房經營出現困難，至截稿前，五豐行未有回覆。食環署則證實，由於最近內地活豬供應下跌，令荃灣屠房屠宰量減少，該屠房有向政府反映其經營困難，及探討應對方法，暫時未有定案。



消息指，負責荃灣屠房的車隊荃灣同發屠業運輸有限公司，原有十多輛車，早前已將部分車出售，只保留八至九輛，本月並向司機發信，指若再無內地豬供應到該屠房，車隊將於本月底解散。業界人士稱，車隊解散，等同「執咗」屠房，所有豬隻集中到上水屠房拍賣屠宰，勢令豬價被搶高，料批發價會衝上五千元一擔。



香港禽畜業聯會主席莊忠平表示，由於供應長洲的活豬會先送到荃灣屠房檢驗，再經由該處的碼頭運送到長洲屠房處理，荃灣屠房停運，長洲屠房亦沒豬可宰，最後只餘下上水一間屠房，一旦發生問題，市場隨即無豬供應。



鮮肉大聯盟理事凌偉業指，供港活豬量大減，荃灣屠房現時每日只屠宰數十隻本地農場豬，無內地豬可屠，業界已被逼到死線。他批評食環署驗豬要求過嚴，是令到內地供港豬隻數量大減的主因，他數周前已去信特首要求特事特辦處理，但一直未獲回覆。



「我哋唔識政治，亦唔想搞政治！」凌稱，但若港府不再正視問題，逼業界走到死線，成為「炮灰」，業界都會上街，「冇飯食嘅人上街係最得人驚，唔好逼到業界成為『豬肉暴徒』」。他續指，豬隻批發價高，政府無法控制，但若因政府政策令市場無活豬供應，市民無糧食就一定是政府的責任，「試問經營逾三十年嘅荃灣屠房亦面臨結業，港府到底幫業界做過啲乜！」



內地豬隻供港數量大減，多名業界人士歸咎是港府對活豬入口規管過嚴，內地豬場出豬前三天要取血辦，豬隻送運上車時要有內地檢疫人員在場監督，一旦送港活豬被驗出有問題，負責的內地關員會被懲處，已有人因而被撤職，致人心惶惶，不願出豬到香港。

凌續指，反觀活豬在內地完成檢驗後，到澳門就毋須再驗。他建議食環署派員到內地，與內地人員實行一條龍驗豬，省卻活豬到港後要再驗。業界希望與政府一齊解決問題，若「港府講來講去都係三幅被」，業界不排除會被迫上街。