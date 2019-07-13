東網透視：港跑手推動環保　冀5年跑勻台日美歐澳

為挑戰自己同時推動環保理念，本地超級馬拉松跑手黃浩輝（輝sir）將在下月到日本，推著手推車由最北端的北海道跑到最南端的沖繩，再在沖繩環島一周，預計全程共3500公里，同時為環保團體綠惜地球籌款。輝sir希望在挑戰過程中學習外地的民間環保智慧，帶回香港將之發揚光大。



作為運動員，輝sir指氣候變化對表現有頗大影響，因此一直關注環保。他認為現時港人保護環境意識仍不足，今次長跑除了為綠惜地球籌款，助推動環保工作外，亦希望從外地吸取民間經驗，「除咗政府，作為市民可以（為環保）做咩？每個地方都有地區性工作，例如垃圾分類咁值得學習，希望由觀察同模仿，將好嘢帶番香港。」



去年他展開「Stronger Together 5年計劃」，計劃5年間挑戰到台灣、日本、美國、歐洲及澳洲進行超長距離跑步。去年底他花了19日時間在台灣，完成1400公里的「8字環台」之旅。他將在下月中出發到日本，預計花75日完成3500公里的路程，首站是北海道，然後到東北的青森、仙台，再到新潟、東京、名古屋、大阪，然後到廣島、福岡、鹿兒島，尾站是沖繩。



輝sir指，去年台灣之旅由友人駕車為他運載裝備及補給物資等行李；今次為求更環保，改用手推車裝滿沿途所需的食物及裝備，一邊跑一邊推「自給自足」。他預計推著手推車跑步有一定難度，尤其是上山路段，需要耗費更多體力，故現時亦加緊練習，除了多跑山和到海外進行訓練外，平日亦保持每周練跑4日，平均每周跑約60公里。

