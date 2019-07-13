曾咀龕場欠配套巴士不足　春秋二祭勢必塞爆

約有十六萬個骨灰龕位的大型骨灰龕場屯門「曾咀靈灰安置所」，可望於今年底完工，明年推出首批約兩萬個龕位供市民申請，其後分七期推出餘下的十四萬個龕位。然而，面對日後將有數以萬計市民到該處掃墓，食物環境衞生署僅規劃分階段開辦三條特別巴士路線，接載市民來往曾咀至屯門及青衣，加上骨灰龕場鄰近堆填區，大量垃圾車出入，預計曾咀一帶於春秋二祭勢必大塞車。區議員批評食環署及運輸署規劃失當，促請延長現有巴士路線服務該區。



根據食環署網頁資料，「曾咀靈灰安置所」樓高八層，提供總共十六萬三千個骨灰龕位，該署上月起推出該龕場二萬○三百八十個龕位供市民申請，餘下的骨灰龕則分七期推出，即平均每期兩萬個龕位。



食環署指為方便市民到該處掃墓，每年清明節及重陽節會實施特別交通安排，除獲許可證進入當地鄉村外，介乎湧浪路與曾咀路之間的稔灣路路段將封閉，車輛不准駛入。政府同時會開辨三條特別巴士路線於期間載客，其中來往曾咀至港鐵屯門站公共運輸交匯處的路線，訂於明年起投入服務；而來往曾咀至屯門公路巴士轉車站的路線，暫訂於二○二一年投入服務；至於來往曾咀至港鐵青衣站的路線，則暫訂於二○二二年啟用。



東網記者日前到「曾咀靈灰安置所」視察，發現現場仍有工人施工，大樓外圍的棚架仍未拆除。該骨灰龕場毗連污泥處理廠，可於稔灣路沿小路前往，步行需時最少二十分鐘。不過，現時該處未有任何公共交通工具可直通，日後開辦的特別巴士路線亦只計劃於清明節及重陽節投入服務，市民平日若要前往該骨灰龕場，除駕車外，需於屯門V City乘穿梭巴士至污泥處理廠再步行，該穿梭巴士每日來回各八班。



另外，污泥處理廠附近是新界西堆填區，記者沿稔灣路駕車前往污泥處理廠，短短十多分鐘車程已目擊最少三十輛垃圾車駛過，臭氣薰天，有垃圾車更漏出垃圾汁污染路面。



屯門區議會交通及運輸委員會昨討論曾咀靈灰安置所交通配套，有區議員批評政府官員「無腦」，擔心皇珠路及海皇路等道路不足以應付掃墓人士的需求。委員會主席蘇炤成批評政府於春秋二祭期間禁止其他車輛駛入，僅靠三條巴士路線，勢難疏導大批前往曾咀掃墓的市民，「運輸署同食環署都唔係做嘢嘅！」



出席會議的運輸署高級運輸主任(屯門)梁俊謙稱會留意相關客量，需要時調整交通安排，又透露曾咀靈灰安置所來往青衣港鐵站的特別巴士路線可提早一年於二○二一年投入服務。路政署官員則指相關路線途經的屯門至赤鱲角連接路北面連接路，正爭取明年底前完工。

