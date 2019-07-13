Dr.東：寶寶幾時夏水禮？　6個月大兼做足防曬至好

不少家長期待為寶寶舉行「夏水禮」，穿上可愛泳裝「出巡」，但也同時擔心猛烈的陽光會曬傷寶寶幼嫩的皮膚。皮膚科專科醫生提醒，寶寶至少要6個月大以上，方可嘗試參加接觸較多陽光的戶外活動，不鼓勵家長帶子女過度接觸猛烈的陽光，因有研究指出，年幼至青少年時期累積5次或以上嚴重曬傷的人，長大後較無曬傷病史的人患黑色素瘤風險增加2倍。醫生又建議家長選用物理性的防曬產品，減低產生過敏機會。



寶寶多大才可初嘗陽光與海灘？皮膚科專科醫生林嘉雯解釋，皮膚易受紫外線損害，不論「大人、細路」均不應刻意暴曬，而且進行戶外活動時，要做足防曬措施。



她續指，6個月以下的寶寶皮膚面積佔整個身體較大比例，雖然未有研究反映他們使用防曬產品後的健康風險，但各地兒科專家均憂慮幼兒身體一旦過量吸收防曬成分，會產生危險，她建議家長最好待寶寶6個月大或以上，才首嘗接觸陽光，否則亦應盡量安排寶寶在陰涼處，即使到公園散步，也要做足防曬措施，例如戴帽及穿質料輕薄的長袖衫褲，保護寶寶皮膚。



萬一寶寶不慎曬傷，皮膚會紅腫灼熱，即使輕按，他們也會出現痛楚反應。如皮膚出現水泡，更可能屬2級曬傷，弄穿水泡有機會造成細菌感染或留疤。最嚴重的是曬傷後，將來患皮膚癌的機會大增。若寶寶曬傷了，林嘉雯建議以凍水沖洗受損的皮膚或浸凍水浴降溫，若發現臉、頸、胸口或腳出現水泡，更應盡快求醫。



家長準備帶6個月以上寶寶享受「陽光浴」之前，防曬工夫必不可少。林嘉雯提醒家長選購防曬產品時，避免選用有機會刺激皮膚的化學性質防曬乳，宜使用以「氧化鋅」及「二氧化鈦」為主要成分的物理性質防曬產品。防曬系數最少達SPF15或以上。由於SPF只針對防UVB，防UVA則要留意防曬產品的PA值要達3個「+」或以上，以及PPD至少8度以上。BB的髮線、眼睛附近、嘴角亦要塗上足夠的防曬。



寶寶外出前半小時便要塗上防曬，每2小時補塗一次，玩水上活動時，防曬乳有機會被水沖薄，更要每小時補塗。



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