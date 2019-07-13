網民熱話：萬八蚊請司機兼做大廚？　網民：八萬就差唔多

作為僱主當然希望聘用的員工「十項全能」，一個頂十個。日前有網民發現勞工處網站一項招聘私人司機的廣告，工作除了要接送僱主夫婦外，還要兼任買餸煮飯等「管家」工作。事件被上載至社交平台，引來大批網民留言討論。



網民Eric Chow在Facebook群組「馬路的事討論區」內，上載一張刊登於本周三(10日)勞工處招聘網站的廣告截圖，內容是聘請一名「管家兼私人司機」，工作包括「接送僱主夫婦二人上班、外出應酬，少量私人事件」、「買菜及預備晚飯，煮晚飯」，於跑馬地取車，每星期工作5天，每天早8晚8，工作時間12小時，月薪$18000。發文者留言笑稱：「依家做car佬(司機)要入得廚房，出得廳堂...。」



不少網民認為現時私人司機普遍薪金有$28000，$18000絕對是出手低：「司機加廚師，應該要四萬五先有人做」、「冇4皮都唔使諗」、「$18000人工？係咪包食包跑馬地住豪宅先？」有人更揶揄該名僱主，「冇錢唔好學人請司機」。不過亦有人認為：「除咗政府司機，有邊個car佬唔係12碼(12小時工作)？」



網民有話說：



Wai Chuen Shing：老细發緊夢啫



Kwok Wai Ng：使唔使職業特攻隊級數同要識自由搏擊



Tam Ka Ching：賓賓錢都慳，要司機買餸煮飯



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