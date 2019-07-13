逃犯條例：示威無即時效果　學者稱令青年情緒負面

修訂《逃犯條例》引起大規模示威浪潮，至今仍未平息，有年輕人疑因反修例而輕生。臨床心理學家、香港大學輔導和社會工作及社會行政學課程總監黃蔚澄，今早(13日)出席電台節目時表示，近日連串有關反修例的群眾活動，反映不少年輕人都為香港好，但由於社會各界期望及步伐不一致，年輕人可能會希望透過行動帶來即時改變，因此會變得較激進，而每次行動未有即時成效都會令他們的負面情緒累積。



他續指，政府政策朝令夕改並非好事，民主社會要接納不同意見才可以前行，否則會進退兩難，政府已錯過解釋修例的好時機，但仍可重新學習與社會溝通。



警察臨床心理學家馮浩堅則指，在群眾活動中執勤的警員，情緒都較為複雜，一定會有壓力及不快，有警員反映與示威者對峙期間一直被侮辱，有如去了情緒智商的訓練場。他指，有被「起底」的警員認為，自己的工作是服務市民，但卻保護不到家人，個人會對警員的身份衝擊很大。



香港大學健康及社會工作學講座教授陳麗雲稱，欣賞年輕人在各區設置「連儂牆」的做法，認為只要不騷擾公眾，及不寫恐嚇或不尊重他人的說話，是好的表達方式。她質疑青年發展委員會的作用，建議政府讓年輕人有機會直接參與政策研究工作。