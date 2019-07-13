逃犯條例：賴得鐘上載仇警圖　校方稱嚴肅跟進

港府修訂《逃犯條例》一事牽連學界，於嘉諾撒聖心書院任教通識科的教師賴得鐘，早前在社交網站發布仇警言論。校方發表最新聲明，指絕不贊同涉事老師在網上發表激烈言論，認為其衝動行為違背學校一貫辦學理念，對教育下一代帶來負面影響，該校深表遺憾，校董會將嚴肅跟進。



賴早前因事件辭去考評局通識科委員會主席，及香港通識教育教師聯會外務副主席一職。他所任教的學校發表聲明指，學校作為教育團體，對社會議題一直秉持中立態度，尊重學生、老師、家長等對社會議題的不同取態及表達意見的權利，但需抱客觀及理性態度。



聲明提到，該校在知悉事情後立即聯絡有關老師，老師對事件引起公眾不安深感抱歉，並在上周已向公眾致歉及辭去相關職務，以釋公眾疑慮。校方上周六(6日)曾向家長發信，交代校方立場，並已主動約見校內不同持份者，了解他們對事情的看法。



賴早前曾回應事件，承認自己因情緒激動，在社交平台上將仇警標語作為專頁頭像照片，4個警務人員協會一度去信教育局局長楊潤雄，批評賴辱罵與詛咒警察，傳播仇恨主義，表明不接受其道歉，要求教育局跟進。教育局上周曾表示收到相關投訴。